رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الكوبي

استقبل اليوم الخميس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل برموديز بمقر رئاسة الجمهورية.

وللتذكير، فقد قام رئيس جمهورية كوبا صبيحة اليوم، بوضع اكليل من الزهور بنصب مقام الشهيد كما وقف دقيقة صمت، ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وحل الرئيس الكوبي مساء الأربعاء بالجزائر في زيارة عمل وصداقة أين كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة وأعضاء من الحكومة

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...