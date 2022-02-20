رئيس الجمهورية يستقبل من طرف أمير دولة قطر

استقبل اليوم الأحد، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون، من قبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بالقصر الأميري بالدوحة..

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شرع الرئيس تبون في أداء زيارة دولة، لدولة قطر الشقيقة، تعقبها مشاركته في القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، يوم 22 فيفري الجاري.

وتدخل هذه الزيارة، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي، قدما، بما يجسّد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما.