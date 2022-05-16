التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, مساء اليوم الاحد, بالعاصمة التركية انقرة، بممثلين عن الجالية الوطنية بتركيا، على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها، بدعوة من نظيره التركي رجب طيب اردوغان.

واستمع الرئيس تبون الى انشغالات و اقتراحات مختلف ممثلي الجالية المقيمة بتركيا كما رد على اسئلتهم بخصوص الوضع في الجزائر و واقع العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا.

وبهذا الخصوص, اكد رئيس الجمهورية على أهمية العلاقات بين البلدين, مبرزا انها “علاقات قوية جدا على جميع الاصعدة لا سيما اقتصاديا, سياسيا و تاريخيا”.

و ابرز الرئيس تبون بان زيارته الى تركيا كانت “ضرورية” خاصة و ان العلاقات الثنائية عرفت تطورا ملحوظا خلال السنتين الاخيرتين, مضيفا ان الجزائر “مستعدة لتطوير العلاقات مع الجمهورية التركية الشقيقة الى اعلى مستوى”.

كما لفت رئيس الجمهورية الى ان الاستثمارات التركية في الجزائر تعد في المرتبة الاولى من بين الدول التي تستثمر بها تركيا حيث بلغت اكثر من 4 مليار دولار و ان حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتراوح ما بين 4 و 5 مليار دولار في السنة.

وفي هذا الصدد أبرز الرئيس تبون الى رغبة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان و كل المسؤولين الاتراك بالعمل سويا مع الجزائر لرفع قيمة الاستثمارات و الولوج الى السوق الافريقية.

وفيما يخص الوضعية الاقتصادية للجزائر, طمأن رئيس الجمهورية افراد الجالية المقيمين بتركيا حول “تحسن الوضع المالي للبلاد” مما سمح بالابتعاد عن الاستدانة الخارجية لدى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

وقال الرئيس تبون :”بفضل وعي الجزائريات والجزائريين تبتعد البلاد يوما بعد يوم لما برمج لها من طرف البعض الذين كانوا يزرعون اليأس و يتوقعون لجوء الجزائر الى المديونية في سنة 2020″.

وفي هذا الاطار, كشف رئيس الجمهورية عن تحسن مستوى احتياطات الصرف الخارجي التي فاقت 42 مليار دولار خلال هذه السنة و تسجيل فائض تجاري بلغ 1,5 مليار دولار خلال سنة 2021.

وفي هذا الجانب, ابرز رئيس الجمهورية بان سياسة النهوض بالاقتصاد الوطني ستتواصل على أسس متينة من اجل الرفع من الانتاج الوطني و التصدير و التقليص من الواردات, مذكرا بان الجزائر استطاعت خلال سنة 2021 الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات الى اكثر من 5 مليار دولار وهذا للمرة الاولى منذ 25 سنة.

سعى الجزائر الى رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات الى 7 مليار دولار في السنة الجارية, داعيا الجالية الوطنية الى المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني و الاستثمار في خلق الثروة

من جانب اخر، تطرق الرئيس تبون الى مبادرة “لم الشمل” التي اطلقها و التي اعتبرها ضرورية من اجل “تكوين جبهة داخلية متماسكة”.

و في هذا الصدد، أعلن عن انعقاد “لقاء شامل للأحزاب في الاسابيع المقبلة” بعد اللقاءات الفردية التي اجراها مؤخرا مع قادة الاحزاب، مبرزا ان هذه اللقاءات سمحت بمناقشة و تقييم العديد من القضايا.

رمزي أحمد توميات

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