رئيس الجمهورية يستقبل سفيري السودان وغينيا

25 يوليو، 2022

استقبل اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سفير السودان العبيد محمد العبيد رحمة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح بيان رئاسة الجمهورية، أن السفير السوداني أدى للرئيس زيارة وداع بعد انتهاء مهامه في الجزائر.

كما أدى، سفير غينيا الحسن باري، زيارة وداع إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمقر الرئاسة، حيث تأتي هذه الزيارة في اطار انتهاء مهام سفير غينيا بالجزائر.

في حين، حضر اللقائين، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

رمزي أحمد توميات

25 يوليو، 2022

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