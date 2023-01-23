رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة مجلس الوزراء الايطالي ميلوني

23 يناير، 2023

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيسة مجلس وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني في مقر الرئاسة. التي تقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر. كما أجرى الرئيس تبون، محادثات ثنائية مع جورجينا ميلوني.

وأكدت رئيسة مجلس وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في تغريدة لها، مساء أمس، بعد وصولها إلى الجزائر، إن العلاقات الثنائية ستمتد بشكل متزايد إلى جميع المجالات.

وجاء في نص التغريدة “اليوم أول يوم في زيارة الجزائر. وتتركز المحادثات حول الطاقة والعلاقة الثنائية التي تمتد بشكل متزايد إلى جميع المجالات. البحر الأبيض المتوسط ​​يوحدنا. أشكر الوزير الأول الجزائري على الترحيب الحار والاجتماع المثمر”.

رمزي أحمد توميات

23 يناير، 2023

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