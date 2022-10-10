رئيس الجمهورية يستقبل الوزيرة الأولى الفرنسية

استقبل اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الوزيرة الأولى الفرنسية اليزابيث بورن في مقر الرئاسة، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

هذا وقد انطلق المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة. تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن ونظيرته الفرنسية إليزابيث بورن. بمشاركة العديد من رجال الأعمال والمشغلين والمستثمرين من البلدين.

وتم تنظيم اجتماع الأعمال هذا الذي يستمر يومين والموضوع تحت عنوان “شراكة اقتصادية متجددة”، من قبل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالاشتراك مع غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية (CCIAF.

ليديا كبيش

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