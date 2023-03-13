رئيس الجمهورية يستقبل الممثل السامي للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

استقبل اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جوزيب بوريل فونتيليس. الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس اللجنة الأوروبية.

وحسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيان لها، فقد شرع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، بزيارة إلى الجزائر. تدوم يومين

وجاء في نص البيان “سيقوم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل”. “بزيارة إلى الجزائر يومي 12 و13 مارس 2023″.

وتعد الزيارة الأولى من نوعها لبوريل إلى الجزائر منذ توليه منصبه ي ديسمبر 2019. كما سيحظى خلال هذه الزيارة، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي باستقبال من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان”.

في حين تندرج هذه الزيارة في سياق زيارة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إلى الجزائر شهر سبتمبر 2022”. “وهذا من أجل تكريس إرادة الجزائر والاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات”.

وتشكل هذه الزيارة فرصة لـمواصلة الحوار السياسي بين الطرفين وإعداد حصيلة التعاون وآفاق تعميقه”. “في إطار تنفيذ متوازن وملائم لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.

كما من المقرر أن تتيح هذه الزيارة أيضا فرصة للشريكين لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”. و”على رأسها الوضع في منطقة الساحل وليبيا والصحراء الغربية والقضية الفلسطينية.

رمزي أحمد توميات

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