استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح، عضو العائلة الأميرية الكويتية، مالك شركة مشاريع الكويت القابضة.

ووفقا لبيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف ووزير المالية عبد الرحمان راوية.

وجاء في نص البيان:” رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يستقبل سعادة الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح، عضو العائلة الأميرية الكويتية، مالك شركة مشاريع الكويت القابضة، حضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف ووزير المالية السيد عبد الرحمان راوية”.

رمزي أحمد توميات

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