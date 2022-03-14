رئيس الجمهورية يستقبل الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح

14 مارس، 2022

استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح، عضو العائلة الأميرية الكويتية، مالك شركة مشاريع الكويت القابضة.

ووفقا لبيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف ووزير المالية عبد الرحمان راوية.

وجاء في نص البيان:” رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يستقبل سعادة الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح، عضو العائلة الأميرية الكويتية، مالك شركة مشاريع الكويت القابضة، حضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف ووزير المالية السيد عبد الرحمان راوية”.

رمزي أحمد توميات

14 مارس، 2022

مقالات ذات صلة

الرئيس الصحراوي: الكل مدعو الى الالتفاف حول جيش التحرير الشعبي الصحراوي ودعمه بالكفاءات والخبرات في كل المجالات

1 يناير، 2022

بلعمبري: سننطلق قريبا في عملية التلقيح ضد كورونا على مستوى 4500 صيدلية 

29 يوليو، 2021

الفريق السعيد شنقريحة يحلّ بالعاصمة المصرية القاهرة

28 نوفمبر، 2021

مشاورات مثمرة بين الجزائر وايطاليا حول الفرص الجديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

28 فبراير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: