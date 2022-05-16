زار صبيحة اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بالعاصمة أنقرة، وذلك في اليوم الثاني من زيارته افى تركيا

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون قام بوضع إكليل من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

كما قام رئيس الجمهورية بزيارة المتحف المخصص لوثائق وأغراض مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

ووفقا لذات البيان فقد وقع الرئيس تبون على السجل الذهبي لمتحف مؤسس الجمهورية التركية أتاتورك.

رمزي أحمد توميات

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