رئيس الجمهورية يدعو حركة عدم الانحياز الى تحمل مسؤوليتها إزاء التحديات التي تواجه بلداننا

رئيس الجمهورية يدعو حركة عدم الانحياز الى تحمل مسؤوليتها إزاء التحديات التي تواجه بلداننا

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن:” الجزائر على استعداد تام لدعم المبادرات. الرامية لتعزيز التضامن والتكافل بين دول حركة عدم الانحياز من أجل البناء ما بعد الوباء ومرافقة كل الدول الصديقة والشقيقة في جهودها للخروج من هذه الأزمة. التي علمتنا الكثير، خاصة ضرورة توحيد الصفوف وتغليب روح التعاون”.

وأضاف الرئيس تبون في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن السياق الدولي الراهن يضع حركتنا أمام ضرورة تحمل مسؤوليتها إزاء التحديات التي تواجه بلداننا”.

و”في مقدمتها استفحال بؤر التوتر والنزاعات الإقليمية والدولية، والتحديات التي يطرحها السباق نحو التسلح وتفاقم أزمة المناخ والأزمات الصحية المرتبطة بانتشار الأوبئة، والتي باتت تهدد اليوم حياة ملايين البشر عبر العالم”، يضيف رئيس الجمهورية.

كما جدّد الرئيس تبون، تمسك الجزائر الثابت بمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز. التي أكدت الأحداث التي هيكلت العلاقات الدولية مدى صوابها وصلاحيتها في السياق الراهن.

ودعا رئيس الجمهورية جميع الدول الأعضاء إلى ضرورة تجديد العهد مع الحركة ومضاعفة الجهود لتفعيل دورها في إعادة التوازن إلى العلاقات الدولية، بما تحمله من تحديات ورهانات جديدة.

وللتذكير، فقد افتتحت صباح الخميس بعاصمة أذربيجان، باماكو، أشغال الإجتماع على مستوى القمة لمجموعة إتصال حركة عدم الإنحياز بشأن التعافي والإنعاش العالمي بعد جائحة كوفيد-19.

رمزي أحمد توميات

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