رئيس الجمهورية يدعو الحكومات الإفريقية إلى دعم الشركات الناشئة

أفاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنه ليس قدرا محتوما على إفريقيا أن تسجل نسبا مرتفعة من البطالة في الوقت الذي تمتلك فيه شباب مبتكرا.

وأكد الرئيس تبون في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، أن الجزائر تعمل على شبابها المبتكر. من خلال المؤسسات الناشئة، والآليات التي عملت عليها لتشجيع الطلبة على خلق الثروة.

وأبرز رئيس الجمهورية، أن المؤسسات الناشئة قادرة على رفع التحديات التنموية. مشيرا إلى الاعتماد على الشباب لبعث ديناميكية شاملة تقوم على اقتصاد متطور. مضيفا “حان الوقت للإقرار بفخامة التحدي واستدراك التأخر”.

في حين دعا الرئيس تبون، الحكومات الإفريقية إلى دعم الشركات الناشئة التي أثبتت قدرتها على الدفع باقتصاديات عديدة.

رمزي أحمد توميات

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