رئيس الجمهورية يدعو الحجاج أن يكونوا خير سفراء للجزائر

31 مايو، 2023

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، الحجاج الميامين أن يكونوا خير سفراء للجزائر.

وقال الرئيس تبون في تغريدة له على تويتر “الليلة أول رحلة لحجّاجنا الميامين نحو البقاع المقدسة، إن شاء الله. فكونوا خير سفراء لوطنكم. يُسرٌ وتوفيق للجميع..حج مبرور وذنب مغفور وعودة ميمونة سالمين غانمين، بحول الله”.

والتذكير فقد كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، السبت، أنه ولأول مرة في تاريخ الجزائر. فاقت بعثة الحج الـ40 ألف حاجا وحاجة.

رمزي أحمد توميات

31 مايو، 2023

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