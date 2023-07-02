رئيس الجمهورية يحث على ضرورة توسيع استعمال الألياف البصرية مع نهاية العام المقبل 

2 يوليو، 2023

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء بخصوص دور مؤسسة بريد الجزائر في دعم تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني، بالعمل على توسيع استعمال الألياف البصرية مع نهاية 2024، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

و أعطى رئيس الجمهورية حسب ذات المصدر، توجيهاته لتحسين مستوى الخدمات والعمل على تجاوز كل المشكلات التقنية المتعلقة بتدفق الأنترنت.

كما أكد الرئيس تبون خلال ترأسه لاجتماع اليوم، على ضرورة إيلاء الأهمية لمسألة الأمن المعلوماتي، والتعاطي معها على أنها مسألة سيادة وطنية يصونها أبناء الجزائر من الكفاءات والطاقات الوطنية لمواكبة التحول الحاصل في هذا المجال، يضيف بيان الرئاسة.

شرف الدين عبد النور

2 يوليو، 2023

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