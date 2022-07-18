أجرى اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، محادثات ثنائية، مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد قد جمعت هذه اللقاءات الثنائية كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي.

بالإضافة إلى وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, وزير الأشغال العمومية, كمال ناصري، و رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, طارق كور, مع نظرائهم الإيطاليين.

ليديا كبيش

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