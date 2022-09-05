رئيس الجمهورية يجري مباحثات ثنائية مع رئيس المجلس الأوروبي

5 سبتمبر، 2022

أجرى قبل قليل، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، محادثات على انفراد مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.

هذا واستقبل صبيحة اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي حـل بالجزائر في زيارة عمل.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد كان في استقبال ميشيل بمطار هواري بومدين، كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.

واستقبل ميشيل من طرف الرئيس تبون بمقر رئاسة الجمهورية لبحث العديد من الملفات على رأسها إمكاني  توريد المزيد من الغاز إلى أوروبا.

ليديا كبيش

5 سبتمبر، 2022

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