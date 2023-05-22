رئيس الجمهورية يجري لقاءً مع ممثلي الجالية الجزائرية بالبرتغال

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الإثنين خلال الزيارة التي قادته لجمهورية البرتغال، ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بالبرتغال. أين إستمع لإنشغلاتهم وإقتراحاتهم.

وأكد رئيس الجمهورية في لقائه مع ممثلين عن الجالية ، على حرصه الدائم على إبقاء صوت الجالية مسموعا والتكفل بانشغالاتهم.

كما أشار رئيس الجمهورية للتسهيلات التي منحت لأبناء الجالية من أجل الاستثمار في الجزائر من خلال الاجراءات التي تم اتخاذها لفائدة الجالية بالمهجر و التي تلعب دورا هاما كما ان لها مكانة مميزة في المسار التنموي الذي تخطوه الجزائر.

وكشف رئيس الجمهورية في لقائه مع الجالية، عن تخفيضات في أسعار التذاكر لتمكينهم من قضاء عطلة الصيف بين ذويهم

كما ذكر رئيس الجمهورية بالتعليمات التي اسداها للسفارات لوضع هيئة من المحامين تتكفل بقضايا الجزائريين في حال التعسف.

يجدر الذكر أن رئيس الجمهورية شرع في زيارة دولة إلى جمهورية البرتغال بدءً من يوم أمس الإثنين، لمدة يومين. والتي تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...