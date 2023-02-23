رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي, شملت الحركة 24 سفيرا, و 15 قنصلا عاما, و 6 قناصلة”.

وحسب وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أنه وفي إطار إعادة الانتشار الدبلوماسي أجرى الرئيس تبون حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي شملت 24 سفيرا و15 قنصلا عاما و6 قناصلة.

هذه التعيينات تهدف الى إعادة تنشيط الجهاز الدبلوماسي للبلاد و جعله يتماشى مع المتطلبات الراهنة بغية تكفل فعال بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...