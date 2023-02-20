رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك الولاة

20 فبراير، 2023

وقع اليوم الإثنين٬  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مراسيم رئاسية، تتعلق بإنهاء مهام، وتعيين واليين وواليين منتدبين٬ حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

هذا وأمر رئيس الجمهورية بإهاء مهام بوزيان الدراجي، بصفته واليا لولاية النعامة٬ وكذا إنهاء مهام الوناس بوزقزة، بصفته واليا لولاية سوق أهراس، وتعيينه واليا لولاية النعامة.

كما أمر الرئيس أيضا تعيين زيناي عبد الكريم واليا لولاية سوق أهراس٬ إلى جانب تعيين فتحي بوزايد واليا منتدبا، لدى والي ولاية الجزائر، بباب الواد٬ بالإضافة إلى تعيين محمد لمين بن شاولية واليا منتدبا، لدى والي ولاية الجزائر، ببراقي.

 

حورية سعداوي

20 فبراير، 2023

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