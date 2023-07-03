رئيس الجمهورية يجري حركة تعيينات في السلك الدبلوماسي والقنصلي

قرّر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إجراء حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية شملت 18 سفيراً و3 قناصلة عامين وقنصلين اثنين، وهذا في إطار مواصلة تنشيط الجهاز الدبلوماسي.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّ هذه التعيينات تندرج في إطار مواكبة الجهاز الدبلوماسي للتغييرات الشاملة والجذرية التي تعيشها البلاد راهناً وجعله يتماشى والمتطلبات القائمة بغية تكفل فعال بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج، وكذا مصالح الجزائر على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.

ش.ن

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