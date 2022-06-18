رئيس الجمهورية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي

18 يونيو، 2022

أجرى اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكاملة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.

وتطرق الرئيسان، خلال المكاملة إلى العلاقات الثنائية، مؤكدين عزهمها إلى تعميقها، خاصة مع تقارب وجهتي نظرهما وتوفقهما على دفع العلاقات لمستوى متميز، لا سيما بعد انتخاب ماكرون لعهدة جديدة.

ووفقا لنص البيان، فقد سمح الإتصال الهاتفي، باستعراض عدة ملفات على رأسها ملف الساحل، والوضع في ليبيا، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الإهتمام المشترك.

رمزي أحمد توميات

18 يونيو، 2022

مقالات ذات صلة

توقيف 36 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 15 قناطر من الكيف المعالج

18 مايو، 2022

إنطلاق عملية بيع الاضاحي بأسعار تتراوح بين 32 الف و60 الف دج ابتداء من يوم غد

10 يوليو، 2021

حمداني يشرف على وضع حجر الأساس لمشروع بناء مقر ديوان تطوير الزراعات الصحراوية بالمنيعة

4 يناير، 2021

قوات البوليساريو تستهدف جنود الاحتلال بقطاع المحبس

16 ديسمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: