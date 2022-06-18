أجرى اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكاملة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.

وتطرق الرئيسان، خلال المكاملة إلى العلاقات الثنائية، مؤكدين عزهمها إلى تعميقها، خاصة مع تقارب وجهتي نظرهما وتوفقهما على دفع العلاقات لمستوى متميز، لا سيما بعد انتخاب ماكرون لعهدة جديدة.

ووفقا لنص البيان، فقد سمح الإتصال الهاتفي، باستعراض عدة ملفات على رأسها ملف الساحل، والوضع في ليبيا، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الإهتمام المشترك.

رمزي أحمد توميات

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