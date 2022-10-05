 رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني

5 أكتوبر، 2022
تلقى اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من طرف رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك شتاينماير
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد قدم رئيس جمهورية ألمانيا تهانيه للرئيس تبون بمناسبة الذكرى 60 لاستقلال الجزائر
وعبر الرئيس الألماني عن تأييد ألمانيا ومساندتها لدور المبعوث الأممي، إلى الصحراء الغربية، شاكرا دور الجزائر في تثبيت السلم والاستقرار، في المنطقة وفي عموم إفريقيا
كما عبر الرئيس الألماني، عن ارتياحه لمستوى العلاقات الجيدة التي تربط البلدين، كما اتفق قائدا البلدين على ضرورة عقد اللجنة المشتركة للتعاون، في أقرب وقت ممكن
وتناول الرئيسان سبل تعزيز العلاقات وتوسيعها لتشمل إلى كل المجالات وتكثيف الاستثمار في كل الميادين، ولا سيّما الطاقة، والطاقات المتجددة، الصناعة الميكانيكية، البناء، التبادل الثقافي، التعاون الصحي، ومنه إنجاز المستشفى الجزائري القطري الألماني
 كما استعرض الرئيسان قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك، على غرار الوضع في منطقة الساحل، وبالأخص في مالي، وضرورة إيجاد حلول سلمية في ليبيا، تكون عبر الانتخابات
رمزي أحمد توميات
5 أكتوبر، 2022

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