رئيس الجمهورية يتلقى رسالة شكر من الرئيس الفلسطيني

7 يوليو، 2023

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة شكر وتقدير من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأعرب الرئيس الفلسطيني لرئيس الجمهورية عن شكره الجزيل وعن شكر وعرفان أبناء الشعب الفلسطيني على المساهمة المالية العاجلة التي قدمها لإعادة إعمار ما دمره الاعتداء الهمجي والإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الغاشم على مدينة ومخيم جنين.

وقال الرئيس عباس لرئيس الجمهورية “إننا نحفظ للجزائر وشعبها وحكومتها مواقفها الثابتة تجاهنا ودعمها السياسي والاقتصادي الذي تواصلون تقديمه نصرةً للقضية الفلسطينية العادلة على طريق نيل الحرية والاستقلال”.

ش.ن

7 يوليو، 2023

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