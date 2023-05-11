رئيس الجمهورية يتلقى رسالة دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

رئيس الجمهورية يتلقى رسالة دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، رسالة دعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المقرر عقدها بجدة، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بتاريخ 19 ماي 2023، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وقد قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بتسلّم رسالة الدعوة خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، يضيف البيان.

ش.ن

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