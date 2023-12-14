رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من محمود عباس

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين المحتلة، محمود عباس، تتعلق بالأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان السافر، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء ذلك خلال استقبال خص به اليوم الخميس، الوزير الأول، نذير العرباوي، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، جبريل الرجوب.

وأعرب الرجوب عن عظيم الشكر وبالغ تقدير الدولة الفلسطينية، قيادةً وحكومةً وشعبا، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وللشعب الجزائري على موقف الجزائر الثابت والأصيل في دعم القضية الفلسطينية.

وثمّن ذات المتحدث عالياً الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية ووجاهة جهوده ومساعيه من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال وممارساته العدوانية، ضد الشعب الفلسطيني الشقيق

رمزي أحمد توميات

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