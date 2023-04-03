رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السوري

تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، قدّم له فيها تهانيه وتهاني الشعب السوري الشقيق بمناسبة شهر رمضان المعظم

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فمن جهته بادلهرئيس الجمهورية، التهاني باسمه وباسم الشعب الجزائري بمناسبة الشهر الفضيل.

وبهذه المناسبة أطلع الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية على الوضع في سوريا وما يدور حولها من أحداث، مجددا خالص شكره للجزائر قيادة وشعبا على وقوفها إلى جانب سوريا في محنة الزلزال الذي ضربها منذ أسابيع.

كما تبادل الرئيسان الرؤى بشأن العلاقات الثنائية القوية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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