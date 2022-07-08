تلقى اليوم الجمعة, رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا، من أمير دولة قطر، سمر الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وهنأ أمير دولة قطر، رئيس الجمهورية، بنجاح الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022, وجدد له التهاني الحارة بمناسبة احتفال الجزائر وشعبها بالذكرى 60 للاستقلال.

كما قدم أمير دولة قطر باسمه وباسم الشعب القطري الشقيق، تهانيه الخالصة لرئيس الجمهورية والشعب الجزائري بحلول عيد الأضحى المبارك.

ومن جهته، شكر رئيس الجمهورية، أمير دولة قطر على مشاعره الصادقة والنبيلة. معربا عن امتنانه للتهنئة، ومتمنيا له وللشعب القطري الشقيق عيد أضحى مبارك بمزيد من التألق والرفاه.

ش.ن

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