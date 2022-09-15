رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر

15 سبتمبر، 2022
تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.
واستقبل الرئيس تبون، كل من جورجيوس زاكاريو داكيس الذي سلمه أوراق اعتماده سفيرا جديدا للجمهورية الهيلينية لدى الجزائر، و محمد طارق الذي سلمه أوراق اعتماده سفيرا جديدا لجمهورية باكستان الإسلامية لدى الجزائر،
كما استقبل رئيس الجمهورية، ايضا فاليران شوفاييف الذي سلمه أوراق اعتماده سفيرا جديدا لفدرالية روسيا الاتحادية لدى الجزائر، وعائشة محمد غاربة التي سلمته أوراق اعتمادها سفيرة جديدة لجمهورية نيجيريا الفدرالية لدى الجزائر .
رمزي أحمد توميات
15 سبتمبر، 2022

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