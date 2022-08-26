رئيس الجمهورية يترأس مع ماكرون اجتماعا تنسيقيا أمنيا

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اجتماعا ضم مسؤولي المصالح الأمنية للبلدين، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة: “ترأس هذا اليوم الجمعة 26 أوت 2022 رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اجتماعا ضم مسؤولي المصالح الأمنية للبلدين”.

وأضافت الرئاسة في بيانها, “و حضر الاجتماع عن الجانب الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والمدير العام لمكافحة التخريب والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي”.

أما عن الجانب الفرنسي، فحضره سيبستيان لوكورنو، وزير الجيوش الفرنسية، والفريق أول تييري بوركار، رئيس أركان الجيوش، وكذا المدير العام للأمن الخارجي، يضيف البيان

ويعد هذا الاجتماع التنسيقي, “الأول من نوعه بهذا المستوى منذ الاستقلال، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الأمنية التي تهم البلدين، كما يأتي ليؤكد حرص رئيسي البلدين على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات قصد الارتقاء بها إلى المستوى المنشود”.

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