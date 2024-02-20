رئيس الجمهورية يترأس اجتماع عمل حول مناطق التّجارة الحرّة

20 فبراير، 2024

ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، اليوم، إجتماع عمل خُصّص لمناطق التّجارة الحرّة، لا سيّما تلك المتعلّقة بتندوف مع موريتانيا، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

شرف الدين عبد النور

20 فبراير، 2024

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