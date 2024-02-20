الرئيسية/الأولى/رئيس الجمهورية يترأس اجتماع عمل حول مناطق التّجارة الحرّة رئيس الجمهورية يترأس اجتماع عمل حول مناطق التّجارة الحرّة 20 فبراير، 2024 ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، اليوم، إجتماع عمل خُصّص لمناطق التّجارة الحرّة، لا سيّما تلك المتعلّقة بتندوف مع موريتانيا، حسب بيان رئاسة الجمهورية. شرف الدين عبد النور شارك هذا الموضوع:انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 20 فبراير، 2024 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة