رئيس الجمهورية يترأس اجتماع عمل حول مناطق التّجارة الحرّة

ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، اليوم، إجتماع عمل خُصّص لمناطق التّجارة الحرّة، لا سيّما تلك المتعلّقة بتندوف مع موريتانيا، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

شرف الدين عبد النور

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