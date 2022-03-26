رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء غدا

26 مارس، 2022

يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، يتناول الاجتماع مشروعي قانونين يتعلقان بتحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة وتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.

كما يتناول الاجتماع، عرضا يخص النهوض باستراتيجية الصناعات الكهربائية والتشخيص المتعلق بالمياه الصالحة للشرب لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة والمدينة الجديدة لبوغزول

رمزي أحمد توميات

26 مارس، 2022

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