رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء

2 يوليو، 2023

يتــرأس رئيس الجمهورية عبد المجيـــدتبــون إجتماعا لمجلس الوزراء، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الأحد.

يتناول مشروع قانون لتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وعروضا تخص دور مؤسسة بريد الجزائر في دعم تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني وعدة عروض أخرى.

وجاء في نص البيان: يترأس، اليوم، رئيس الجمهورية، القائد الأعـلى للقـوات المسـلحة، وزيـر الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول مشروع قانون لتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وعروضا تخص دور مؤسسة بريد الجزائر في دعم تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني

وكذا استراتيجية استعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي وفي الصناعة، بالإضافة إلى التحضيرات للألعاب الأولمبية.

رمزي أحمد توميات

2 يوليو، 2023

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