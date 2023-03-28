رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره الإيطالي

28 مارس، 2023

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وحسب نص البيان، فقد فقدم الرئيس الإيطالي تهانيه لرئيس الجمهورية والشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل

وتناول الرئيسان الإجتماع المقبل للطبعة التاسعة لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى. حيث قبل الرئيس دعوة نظيره الإيطالي للمشاركة في الطبعة القادمة.

كما تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية معربين عن ارتياحهما لوتيرة التعاون الثنائي المحقق. حيث أكدا على تعزيز التوافق التام والصداقة العميقة والمتجدّرة التي تجمع البلدين الصديقين.

ووفقا لذات المصدر، فقد استعرض الرئيسان ملفات إقليمية ودولية ذات الإهتمام المشترك، التي تصب في مصلحة المنطقة واستقرارها.

رمزي أحمد توميات

28 مارس، 2023

مقالات ذات صلة

وكالة عدل: تصنيف الشركات المتقاعسة في الخانة السوداء

16 فبراير، 2022

ألمانيا تجدد التأكيد على موقفها الثابت إزاء قضية الصحراء الغربية

25 ديسمبر، 2021

رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من تبعات بناء آلاف الوحدات الإستيطانية في الضفة الغربية

7 مايو، 2022

الإتحاد الإفريقي: وزراء الدفاع يصادقون على وثيقة تسمح باستخدام القوة لتحرير دولة مُحتلة

1 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: