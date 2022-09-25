 رئيس الجمهورية يبعث رسالة تعزية لعائلة الفقيدة زينب الميلي

25 سبتمبر، 2022
بعث اليوم الأحد،  رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية لعائلة الفقيدة زينب الميلي.
هذا وتوفيت الصحفية والمجاهدة زينب الميلي، إبنة الشهيد العربي التبسي وزوجة الوزير والدبلوماسي الأسبق والمجاهد محمد الميلي, يووم السبت عن عمر ناهز 87 عاما إثر مرض عضال.
وتعتبر الراحلة، وهي من مواليد 1935 بولاية تبسة، من الوجوه المعروفة في الصحافة الجزائرية بعد الاستقلال, حيث عملت كصحفية بجريدة “الشعب” وعرفت بجرأتها و آرائها السياسية والثقافية المدافعة عن الجزائر وتاريخها, كما عرفت باهتمامها الكبير بالتراث الجزائري اللامادي
رمزي أحمد توميات
25 سبتمبر، 2022

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