عطاف: رئيس الجمهورية يؤمن بضرورة العودة إلى النظام الدستوري في النيجر

24 أغسطس، 2023

أكد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف على توافق الرؤى بين الجزائر ونيجيريا حول ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل البلدين من أجل تعزيز الزخم الدولي والإقليمي حول المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة في النيجر.

وأفاد عطاف أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يؤمن بقوة بأن المجال لا يزال متاحا لحل سياسي تفاوضي للأزمة في النيجر.

كما أكد ذات المتحدث ان رئيس الجمهورية رافع بكل حزم وعزم من أجل الاحترام الكامل للإطار القانوني والإفريقي الذي يحذر ويرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات

وشدد وزير الخارجية أن رئيس الجمهورية يؤمن بضرورة العودة إلى النظام الدستوري في النيجر والحفاظ على المكتسبات التي حققها هذا البلد الشقيق.

ليديا كبيش

24 أغسطس، 2023

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