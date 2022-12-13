رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تحقيق صناعة ميكانيكية حقيقية 

أشرف اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على افتتاح معرض الإنتاج الجزائري، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.

ووقف الرئيس تبون، عند جناح الجيش الوطني الشعبي في معرض الانتاج الوطني، وجناح مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمعرض.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تحقيق صناعة ميكانيكية حقيقية، مضيفا بالقول:” في أفريل القادم ستكون هناك صناعة حقيقية لزيت المائدة من الحقل إلى المستهلك”.

ودعا الرئيس تبون، المستثمرين إلى التوجه نحو إنتاج مادة السكر ولهم كامل الحرية في تصديرها لاحقا إلى إفريقيا باعتبارها مادة ذات طالب واسع

كما شدد رئيس الجمهورية، على ضرورة تقليص استيراد المنتجات الكهرومنزلية بالاضافة الى ترقية هذا النوع من الصناعات محليا

وأضاف الرئيس تبون بالقول:”سنواصل مرافقتنا ودعمنا للمستثمرين حتى يتمكنوا من تحقيق نسب إدماج مقبولة واستحداث المزيد من مناصب الشغل”.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...