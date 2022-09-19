رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة السرية والانضباط في تسيير شؤون الدولة

19 سبتمبر، 2022

كشفت وكالة الانباء الجزائرية في برقية لها ، الاحد ،على حرص الرئيس عبد المجيد تبون على عصرنة تسيير المؤسسة الاولى في البلاد والدفع بها نحو الاحترافية .

و اشارت البرقية، ان التعيينات الجديدة افضل مثال على التغير في نمط التسيير بالرئاسة، فلم تعد اي وسيلة اعلام قادرة على التكهن باسماء المغادرين والوافدين.

وحسب ذات البرقية، ان الرئيس عبد المجيد تبون يلعب دورا محوريا في تسيير شؤون الدولة، وان الامور لم تعد تسير بشكل موازي وغير منظم.

واضافت ان بصمة الرئيس تبون واضحة والتي شملت سلك الولاة والولاة المنتدبين، وان الولاة انفسهم المعنيين لم يكونوا على علم بالتفاصيل

وختمت وكالة الانباء برقيتها بالقول ان “الرئيس تبون لقد حدد النهج الواجب اتباعه، مشددا على ضرورة تحلي وزراءه ب”السرية” و”الانضباط”، إذ يتعين عليهم السهر بشكل خاص على احترام ما يتم تداوله خلال مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة، فالأمر متعلق بمصداقية الدولة.الدولة على ضرورة تحلي وزراء بالسرية والانضباط .

احلام بوشارب

19 سبتمبر، 2022

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