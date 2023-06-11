رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة التحلي باليقظة لمواجهة كل الكوارث الطبيعية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم في اجتماع لمجلس الوزراء، بخصوص مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، على الأهمية القصوى للعمليات الاستباقية واليقظة الدائمة، وفق إعداد مخططات محددة لمواجهة كل حالات الكوارث، مهما كانت طبيعتها، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

كما أمر الرئيس تبون، حسب ذات البيان، بتحيين قوائم الإمكانات المادية والبشرية المخصصة للتدخل في الكوارث، مع إلزام الولاة بالعملية كل ستة أشهر، وذلك تفاديا لأيّ عرقلة تخص عمليات التدخل وفتح المسالك والطرقات وإنقاذ الأرواح.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...