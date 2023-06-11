رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة التحلي باليقظة لمواجهة كل الكوارث الطبيعية

11 يونيو، 2023

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم في اجتماع لمجلس الوزراء، بخصوص مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، على الأهمية القصوى للعمليات الاستباقية واليقظة الدائمة، وفق إعداد مخططات محددة لمواجهة كل حالات الكوارث، مهما كانت طبيعتها، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

كما أمر الرئيس تبون، حسب ذات البيان، بتحيين قوائم الإمكانات المادية والبشرية المخصصة للتدخل في الكوارث، مع إلزام الولاة بالعملية كل ستة أشهر، وذلك تفاديا لأيّ عرقلة تخص عمليات التدخل وفتح المسالك والطرقات وإنقاذ الأرواح.

شرف الدين عبد النور

 

11 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

لعمامرة يلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي

27 أكتوبر، 2021

تسجيل 177 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

9 ديسمبر، 2021

تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

25 ديسمبر، 2020

نحو إدراج مادة تربوية مخصصة لأمن الطرقات على مستوى كافة الأطوار التعليمية

28 ديسمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: