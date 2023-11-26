رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة إصلاح المنظومة البنكية وفق تصور جديد و متكامل

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أن إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي، لتكون سنة 2024 سنةَ الإصلاح البنكي العميق.

و شدّد الرئيس تبون خلال الاجتماع، على أن عملية فتح رأسمال البنكين العموميين، القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة، كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي، يعود بالمنفعة على المواطنين من زبائن البنوك.

كما شدّد رئيس الجمهورية كذلك على أن يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية، جودةً وفعالية.

شرف الدين عبد النور

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