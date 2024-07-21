رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكريس مبدأ “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة تكريس مبدأ “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”، من خلال تكثيف الجهود المشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وحشد قدراتها الجماعية لمواجهة ما يحيط بالقارة من تطورات متسارعة دوليا وما يشوبها من أزمات متنامية داخليا.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها باسمه الوزير الأول نذير العرباوي أمام الاجتماع نصف السنوي السادس بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية الجارية أشغاله اليوم في العاصمة الغانية أكرا.

وأضاف الرئيس تبون أن هذا المبدأ الذي أرساه الآباء المؤسسون للمنظمة القارية كان ولا يزال هدفا استراتيجيا يستدعي تدعيم أركان البنية القارية للسلم والأمن، عبر استكمال تفعيل جميع آلياتها المعنية بالوقاية من النزاعات وتسويتها، وفي مقدمتها “القوة الإفريقية الجاهزة”، وذلك بغية توظيفها أحسن توظيف في الاستجابة للتحديات الراهنة.

ش.ن