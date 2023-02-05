رئيس الجمهورية يأمر بتوزيع مصاحف القرآن الكريم بالبراي مجانا داخل الوطن وخارجه

5 فبراير، 2023

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتوزيع مصحف الجزائر للبراي مجانا داخل وخارج الوطن بما في ذلك مسجد باريس. 

ش.ن
5 فبراير، 2023

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