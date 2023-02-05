رئيس الجمهورية يأمر بتوزيع مصاحف القرآن الكريم بالبراي مجانا داخل الوطن وخارجه

وجاء هذا خلال ترأسّه اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء، ليُوجّه الرئيس تبون تعليماته، حول مصحف الجزائر للبراي، بطباعته وتوزيعه، داخل الوطن وخارجه، مجانا، بما في ذلك لمسجد باريس حتى يستفيد منه أفراد الجاليات المسلمة، من كل أرجاء العالم، المقيمة بفرنسا، كماأمر رئيس الجمهورية بوضع العلم الوطني فوق مصحف الجزائر، وتوزيعه مجّانا.

ش.ن