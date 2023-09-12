رئيس الجمهورية يأمر بإعفاء البلديات الفقيرة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، بإعفاء البلديات الفقيرة والضعيفة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية، على أن تتحمل الدولة هذه المسؤولية كاملة، وذلك حفاظا على دمقرطة التعليم، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

و أكد الرئيس تبون حسب ذات المصدر، على الوقوف الدائم للدولة إلى جانب العائلات الضعيفة الدخل، ووجّه أوامره باستحداث صندوق للتضامن يشرف عليه قطاع التضامن الوطني، يتكفل حصرا بالعملية التضامنية المدرسية، وبالخصوص منحة التمدرس، التي توليها الدولة أهمية خاصة، باعتبارها ركيزة من ركائز الطابع الاجتماعي المنظم للدولة.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته لوزيري الداخلية والتربية، باتخاذ كل الإجراءات لإنجاح الدخول المدرسي، وتجنيد كافة الإمكانات في إطار تنسيق محكم وبدقة، بين القطاعين لإزالة العقبات وحلّ المشاكل بحسب تطور احتياجات المدرسة الجزائرية، يفيد ذات المصدر.

كما أعطى الرئيس تبون، تعليمات تقضي بدفع منحة التمدرس على الأقل شهرا قبل تاريخ الدخول المدرسي، وهذا ابتداءً من السنة المقبلة، يضيف بيان الرئاسة.

من جهة أخرى، جدّد الرئيس تبون، حرصه على إيلاء الأهمية البالغة والاستثنائية للمطاعم المدرسية في المناطق البعيدة، لما لها من دور أساسي في توفير المناخ السليم لضمان تمدرس أمثل، كما أمر بالإسراع في استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية يتكفل حصرا بالعملية.

و حمّل الرئيس تبون، الولاة، ابتداءً من الموسم المقبل، مسؤولية التكفل والإشراف التام والمباشر على الدخول المدرسي في ولاياتهم.

و في الأخير، أمر رئيس الجمهورية، بإعداد رؤية استشرافية تتضمن إصلاحات عميقة لاستيعاب وتحسين تأطير التلاميذ، وعرضها في مجلس وزراء قادم، يختم بيان الرئاسة.

شرف الدين عبد النور

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