رئيس الجمهورية : وضع حجر الأساس للمدينة الإعلامية يوم 5 جويلية

7 مايو، 2023

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الإعلامية الجديدة سيكون في 5جويلية المقبل.

واوضح الرئيس تبون أن هذا المشروع يضم مقرات لمؤسسة التلفزيون العمومي وللإذاعة الجزائرية ودار للصحافة. وغيرها من وسائل الإعلام الوطنية.

وابرز رئيس الجمهورية أهم الإنجازات التي تميز الجزائر الجديدة. مشددا على أن هذه الأخيرة “ليست مجرد شعار. بل هي عودة إلى الدعائم الأساسية مع استغلال الإمكانيات التي تزخر بها البلاد من أجل استكشاف فضاءات جديدة

وفي هذا الإطار، خص رئيس الجمهورية بالذكر قطاع التعليم العالي الذي يشهد -مثلما قال- “نهضة حقيقية يعكسها تخرج 250 ألف جامعي سنويا”.

كما اكد الرئيس تبون على أن “بلدا يحقق هذه الأرقام لا يحق له أن يبقى في نفس المستوى، بل يتعين عليه التقدم نحو الأمام”.

في حين شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الافتخار بما تم تحقيقه لغاية الآن. مشيرا الى أن “ما عشناه سابقا يجب أن يدفعنا نحو انطلاقة جديدة ويجب علينا اليوم أن نكون في مستوى الجزائر الجديدة”.

وعلى صعيد آخر، جدد الرئيس تبون تأكيده على الأهمية التي يوليها للجالية الجزائرية بالخارج. وحرصه على أن يظل أفرادها قريبين من وطنهم الأم.

رمزي أحمد توميات

7 مايو، 2023

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