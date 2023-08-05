رئيس الجمهورية: نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر

تطرق اليوم السبت، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، في لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية إلى الأزمة النيجرية الأخيرة.

وقال الرئيس تبون: نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر وما حدث انقلاب ويجب العودة إلى الشرعية، وندعو لحل سلمي للأزمة في هذا البلد. ونحن مستعدون لتقديم المساعدة في حال طلبوا منا ذلك”.

وللتذكير، فقد حذرت الجزائر الثلاثاء الماضي، من مغبة اللجوء إلى تدخل عسكري أجنبي لإعادة النظام الدستوري في النيجر

ودعت الجزائر إلى الحذر وضبط النفس أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي التي تعتبر للأسف خيارات غير مستبعدة ويمكن اللجوء إليها، غير أنها لا تمثل سوى عوامل تعقد وتزيد من خطورة الأزمة الحالية

كما جددت تمسكها العميق بالعودة إلى النظام الدستوري بالنيجر واحترام متطلبات دولة القانون، وتؤكد الحكومة الجزائرية في هذا الصدد مجددا دعمها للسيد محمد بازوم كرئيس شرعي لجمهورية النيجر”.

هذا وينبغي أن تتحقق هذه العودة إلى النظام الدستوري بواسطة وسائل سلمية من شأنها أن تجنب النيجر الشقيق والمنطقة ككل تصاعد وتيرة انعدام الأمن والاستقرار، وتجنب شعوبنا المزيد من المحن والماسي.

رمزي أحمد توميات

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