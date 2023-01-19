رئيس الجمهورية: نحن مجندون لمحاربة ما تبقى من الفساد والمفسدين

شدد اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضرورة أن تكون هناك قطيعة مع سطوة المال الفاسد الذي ما زالت بقاياه تغذي بؤر مقاومة التغيير

وقال الرئيس تبون، لدى القائه لكلمة خلال اشرافه على افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة::” لقد اكتشف الشعب الجزائري أرقاما هائلة عن الفساد حيث أن عائلة واحدة كانت لها 500 ألف مليار.

وأضاف رئيس الجمهورية ، بالقول :”لا أعتقد أن الشعب الجزائري سيغفر لمن امتدت أياديهم للمال العام، ونحن مجندون لمحاربة ما تبقى من الفساد والمفسدين الذين مازالوا موجودين”

كما وجه الرئيس تبون آخر نداء لأصحاب الأموال المكدسة أن يضخوا أموالهم في الاقتصاد الرسمي وقد أعطينا الضمانات من أجل وضعها في البنوك.

رمزي أحمد توميات

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