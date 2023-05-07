رئيس الجمهورية: ملف التاريخ والذاكرة سيكون بعيدا عن أي مساومات او تنازلات

رئيس الجمهورية: ملف التاريخ والذاكرة سيكون بعيدا عن أي مساومات او تنازلات

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الدولة عازمة في جزائر جديدة سامقة وفية. على أن تضع ملف التاريخ والذاكرة في المسار الذي نتمكن فيه من اضفاء كامل الشفافية والنزاهة والموضوعية. بعيدا عن اي مساومات او تنازلات.

وقال الرئيس تبون ، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى مجازر 8 ماي 1945 أن هذه الذكرى تندرج ضمن الأيام الوطنية الخالدة التي صنع فيها هذا الشعب العظيم أمجادا. وملاحم تاريخية عظيمة ستظل متجذرة في وجدانه. لتذكي في نفوسنا النخوة وتقوي اللحمة الوطنية والروابط بالوطن. وتزرع في ضمير الأمة الإعتزاز بروح النضال والمقاومة التي ترسخت لدى أبناء أرض الجزائر الزكية وعبر الأجيال المتعاقبة.

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول :“لقد أنجبت الجزائر على مر تاريخها العريق أجيالا من الوطنيين والمقاومين والمناضلين. تشهد على تعلقها بمثل الحرية والكرامة”.

وتابع الرئيس تبون قائلا“ما يوم الثامن ماي 1945 الذي عملنا على تكريسه يوما وطنيا للذاكرة. إلا تعبيرا ساطعا قويا عن روح المقاومة الأصيلة في الأمة وتمسكها تلك المثل النبيلة”.

كما اردف رئيس الجمهورية “لقد ظل الوطنيون الأحرار من أبناء مدرسة الحركة الوطنية على مدى سنوات مريرة. من النضال الوطني يهيئون لساعة الحسم التي دوت فيها حناجر الثائرين في سطيف وقالمة وخراطة. وغيرها من المدن، في ذلك اليوم المشؤوم الذي كشف عن فظاعة وبشاعة المجازر المرعبة. التي ارتكبها غلاة الاستعماريين، فكانت تلك الجريمة ضد الإنسانية منطلقا لتدويل القضية الجزائرية. وطرحها في أروقة هيئة الأمم المتحدة .. إلى أن انبثقت من زخم النضال الوطني المستميت شرارة الكفاح المسلح في الفاتح من نوفمبر المجيد 1954

رمزي أحمد توميات

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