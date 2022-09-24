رئيس الجمهورية: مع انتهاء الانتخابات الجزئية سنكون استكملنا تجديد المؤسسات

24 سبتمبر، 2022

قال اليوم السبت، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون في لقاء الحكومة مع الولاة: “مع انتهاء الانتخابات الجزئية سنكون استكملنا تجديد المؤسسات”.

وأضاف الرئيس تبون: “افتخر شخصيا بالمجلس الشعبي الوطني ويحق لنا جميعا أن نفخر به وبالشباب الموجودين فيه، مشددا على أز عهد المال الفاسد والرشوة وشراء الأصوات انتهى .

كما اعتبر رئيس الجمهورية، تجسيد المحكمة الدستورية خطوة عملاقة جعلت الجزائر ترقى إلى مصاف الدولة الحقة

ليديا كبيش

24 سبتمبر، 2022

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