رئيس الجمهورية: مضاعفة الجهود لمرافقة وتمويل المؤسسات الناشئة

5 ديسمبر، 2023

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على سياسة الدولة لمضاعفة الجهود، لمرافقة المؤسسات الناشئة. وتخصيص مساحات لتوطين المؤسسات الناشئة على مستوى الجامعات.

وجاء ذلك خلال كلمة للرئيس تبون قرأها عنه نيابة الوزير الأول نذير العرباوي خلال الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.

وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة سمحت بإنشاء آليات خاصة للتمويل ومنح العديد من التسهيلات لتشجيع هذا النوع من المبادرات.

عذا وقد سمحت هذه المبادرة خلال فترة وجيزة من انشاء نظام بيئي “المبادرة والابتكار” مكّن من تحقيق نتائج نوعية من حيث معدل المؤسسات الناشئة وبالتالي من تبوّءِ الجزائر الريادة على المستوى القاري

رمزي أحمد توميات

5 ديسمبر، 2023

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