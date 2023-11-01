رئيس الجمهورية: مستشفى الأم والطفل لبنة إضافية في المنظومة الصحية

1 نوفمبر، 2023

اكد اليوم الاربعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أنمستشفى الأم والطفل في بني مسوس، يشكل لبنة إضافية في منظومة الصحة الوطنية

وجاء ذلك على هامش تدشينه لمستشفى الأم والطفل للجيش ببني مسوس بالعاصمة تزامنا مع إحياء الذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، اين كان مرفوقا برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة.

كما طاف رئيس الجمهورية، بمختلف أجنحة المستشفى أين استمع إلى شروحات حول المرافق والهياكل التي يتوفر عليها هذا الصرح الهام.

وأشاد الرئيس تبون، بالمجهودات التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي، مؤكدا أن مستشفى الأم والطفل في بني مسوس، يشكل لبنة إضافية في منظومة الصحة الوطنية

ليديا كبيش

1 نوفمبر، 2023

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