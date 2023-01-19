رئيس الجمهورية: لن نتخلى عن الصحراء الغربية ومتفائلون لحل الأزمة الليبية

قال اليوم الخميس، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون:” متفائلون لتشهد سنة 2023 حل الأزمة في ليبيا وإجراء الانتخابات”

وأضاف الرئيس تبون لدى القائه لكلمة خلال اشرافه على افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة :” لن نتخلى عن الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسنحترم قراره مهما كان”.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمانيه في أن تصبح فلسـ.ـطين خلال هذه السنة عضوا بصفة كاملة في الأمم المتحدة

كما شدد الرئيس تبون على أن توجه الجزائر هو عدم الانحياز وكل الدول العظمى صديقة لنا ولسنا ندور في فلك أي دولة.

رمزي أحمد توميات

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