الرئيسية/الأولى/رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس 31 أكتوبر، 2022 استقبل، أمسية هذا الاثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين الدولي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذي حلّ بالجزائر قصد المشاركة في القمة العربية. شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 31 أكتوبر، 2022 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة