رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس

استقبل، أمسية هذا الاثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين الدولي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذي حلّ بالجزائر قصد المشاركة في القمة العربية.

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