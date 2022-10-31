رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس

31 أكتوبر، 2022

 

استقبل، أمسية هذا الاثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين الدولي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذي حلّ بالجزائر قصد المشاركة في القمة العربية.

31 أكتوبر، 2022

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